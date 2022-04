Wladimir Putin braucht einen "Sieg"

Warum der 9. Mai für den Kremlchef ein Stichtag ist. Eine Offensive in der Ostukraine steht bevor.

Wolodymyr Selenskyjs Augenringe werden immer dunkler und dicker. Die Erschöpfung ist dem ukrainischen Präsidenten ins Gesicht geschrieben. Aber mehr noch der Schmerz. Denn Butscha, dieser Ort des Grauens, könnte überall sein in der Ukraine. Und es könnte noch schlimmer kommen. Auch das ist in Selenskyjs Gesicht zu lesen, als er in seiner nächtlichen Videoansprache wieder einmal warnt: "Wenn wir nicht die Waffen erhalten, die wir brauchen, wird Russland das als Einladung verstehen. Als Erlaubnis, eine neue blutige Welle im Donbass ...