Wladimir Putin reizt sein Blatt aus

Endende Geduld und Indizienlage ließen den EU-Spitzen keine Wahl. Warum die Sanktionen gegen Russland für Angela Merkel auch ein innenpolitischer Erfolg sind.

Bei der Verhängung von Sanktionen kommt die EU üblicherweise im Schneckentempo voran. Nicht so in diesem Fall. Die Außenminister folgten bei ihrem Treffen in Luxemburg einer deutsch-französischen Initiative ohne große Debatte und ohne Einwand und einigten sich darauf, Sanktionen gegen Russland zu verhängen.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas und sein französischer Amtskollege Jean-Yves Drian hatten seit Tagen kritisiert, dass der Kreml nichts zur Aufklärung des Mordversuchs an Putin-Kritiker Alexej Nawalny beiträgt. Der 44-jährige Oppositionelle war auf einem russischen ...