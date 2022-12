Im Abseits: Wie Frauenrechte in Katar eingeschränkt werden

Was sie tragen, wohin sie gehen - in Katar bestimmen Männer, was Frauen tun und lassen sollen. Kann die Austragung der Weltmeisterschaft daran etwas ändern?

SN/AP Seit 2010 hat Katar eine Frauen-Fußballteam. Seit mehreren Jahren haben sie kein einziges Spiel absolviert.