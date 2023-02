Wo bleibt die Hilfe nach dem Beben? Erdogan bittet um Geduld

Der türkische Staatschef reiste erst am Mittwoch in die Bebenregion. Dabei sieht er sich mit unbequemen Fragen konfrontiert.

Wo ist unser Präsident? So fragten viele Menschen in der türkischen Katastrophenregion seit zwei Tagen. Am Mittwoch tauchte er endlich auf. In der schwer getroffenen Stadt Kahramanmaras besuchte Erdoğan ein Zeltlager der staatlichen Katastrophenschutzorganisation AFAD. Er versprach den Obdachlosen Soforthilfen: Jede betroffene Familie soll 10.000 Lira bekommen, umgerechnet 500 Euro. Der Staat werde "niemanden auf der Straße zurücklassen", gelobte Erdoğan. Bei früheren Erdbebenkatastrophen habe das türkische Volk "Geduld gezeigt". Er hoffe, das werde auch diesmal so sein, sagte der Staatschef.

