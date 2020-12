Wo darf man zu Weihnachten hinfahren?

Vor Weihnachten herrscht grenzenlose Verwirrung. Kann man seine Lieben besuchen, wenn sie in einem anderen Land leben? Wir haben uns die Einreiseregeln unserer Nachbarländer angesehen. Eines ist überall gleich: Zurück in Österreich, droht die Quarantäne.

Kein Freitesten in der Schweiz

Eine Pflicht zur zehntägigen Quarantäne in der Schweiz und in Liechtenstein gilt ab 14. Dezember auch für Einreisende aus Kärnten und der Steiermark. Zuvor wurden nur Oberösterreich und Salzburg als Risikogebiete eingestuft. Wer sich in den zehn Tagen vor Grenzübertritt weniger als 24 Stunden in den vier Bundesländern aufgehalten hat, kann ohne Auflagen einreisen. Ein negativer Coronatest verkürzt die Quarantäne nicht. Ihr entgehen Geschäfts- und Durchreisende sowie ...