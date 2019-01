Wo der Brexit bedrohlich wird

Die Geschichte einer Familie, die Geschichte einer Tragödie. Viele in Nordirland fürchten neue Unruhen, wenn es am Übergang zu Irland wieder strenge Kontrollen gibt.

Wo soll diese Geschichte beginnen? Sie kennt keinen wirklichen Anfang und ist selbst 20 Jahre nach dem Friedensschluss von einem Ende weit entfernt. Es ist jene Geschichte von dem blutigen Konflikt in Nordirland, die wohl nie auserzählt sein wird und auch nicht sein kann, zu viele Opfer und Täter hat der Bürgerkrieg gefordert; die seit Jahrzehnten von Leid und Gewalt und bestenfalls Versöhnungsversuchen bestimmt wird. Sie spielt dort, wo der Frieden auf dem Papier steht, aber längst nicht in allen Köpfen verinnerlicht ist und wo jetzt die von beiden Seiten sorgsam gepflegten Narben wieder aufreißen. Schuld sind die Brexit-Debatten, in deren Mittelpunkt die geteilte Grüne Insel gerückt ist.