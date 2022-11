Wo Greenwashing strafbar ist

In Australien wurde erstmals eine Strafe für Greenwashing verhängt. Mit Greenwashing wird die Praxis eines Unternehmens beschrieben, sein Engagement im Namen der Umwelt positiver darzustellen, als dieses in Wirklichkeit ist. In der EU ist Greenwashing bisher nicht strafbar. Australien ist Vorreiter.

Betroffen ist der Energieanbieter Tlou Energy. Gegen ihn hat die Wertpapier- und Investitionskommission Asic eine Geldstrafe von rund 34.000 Euro verhängt. Die Aufsichtsbehörde störte sich an Börsenmitteilungen von Tlou, die sie für entweder sachlich falsch hielt oder ...