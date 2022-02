Wo ist Jegor? Russische Soldatenmütter auf der Suche nach ihrem Sohn

Russland verkauft den Krieg in der Ukraine als Friedensmission. Soldatenmütter wissen derweil nicht, wo ihre Söhne sind.

Seit drei Wochen ist Stille. Seit drei Wochen wartet Darja Nikolajewa auf den Anruf ihres Sohnes. "Ich weiß nicht, wo er steckt. Wohl in der Ukraine", sagt die 43-Jährige aus einer Industriestadt am Ural. Ihr Sohn sei wohl bei einer "Militäroperation", so nennt sie den Krieg, den ihr Land gegen die Ukraine führt. "Ich mache mir Sorgen um Jegor", sagt Nikolajewa.

Darja Nikolajewa ist nicht ihr richtiger Name. Nur unter Zusicherung von Anonymität hat sich die Frau auf ...