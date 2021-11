"Wo ist Peng Shuai?" Sorge um vermisste Tennisspielerin

"Wo ist Peng Shuai?" - der Ruf wird immer lauter. Von der chinesischen Tennisspielerin fehlt seit ihren Missbrauchsvorwürfen jede Spur.

"Hallo zusammen, das ist Peng Shuai." So beginnt ein angebliches E-Mail, das dem chinesischen Staatsfernsehen diese Woche als Beleg dafür diente, dass die chinesische Tennisspielerin wohlauf sei. Sie werde weder vermisst noch sei sie in Gefahr, heißt es in der Nachricht. "Ich habe mich einfach zu Hause ausgeruht und es ist alles in Ordnung." Damit wollte das Staatsfernsehen eine Frage beantworten, die nicht nur die Tenniswelt umtreibt: Wo ist Peng Shuai? Seit die 35-jährige Athletin im November aus der Öffentlichkeit ...