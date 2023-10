Wo uns Rumänien Grenzen aufzeigt

Trotz Fortschritten bleibt Österreich beim Nein zum Schengen-Beitritt. Der Streit hat neben diplomatischen auch wirtschaftliche Folgen.

"Rumänien und Bulgarien gehören zu Schengen. Sie erfüllen alle Kriterien." Auch wenn EU-Innenkommissarin Ylva Johansson sie namentlich nicht nannte: Ihre Botschaft nach dem Treffen der Innenminister am Donnerstag in Luxemburg war unmissverständlich an Österreich und die Niederlande gerichtet, den Beitritt ...