Wohin driftet Israel?

Seit mehreren Wochen demonstrieren in Israel Zehntausende gegen die neue Regierung und deren geplante Justizreform. Was Israelis in Massen auf die Straßen treibt.

Was wohl der alte Herzl da oben über die Demonstranten da unten denkt? Von einem Gebäude an der Kaplanstraße blickt der Mann mit dem langen Rauschebart wie ein Abbild des Allmächtigen auf ein Meer von Fahnen. Zum 125-Jahr-Jubiläum des Zionistenkongresses in Basel wurde der Gründer des politischen Zionismus vor Monaten auf ein haushohes Plakat gedruckt. Unter den Augen des gütig herabblickenden Österreichers sind sonst an Samstagabenden nur wenige Menschen unterwegs. Heute aber ist die Kaplanstraße Schauplatz der größten Demonstration in ...