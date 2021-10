Wolfgang Schäuble: Der Patriarch auf der Hinterbank

Fast 50 Jahre gehört Wolfgang Schäuble dem deutschen Bundestag an. Zum Ende seiner Karriere wird er unfreiwillig zum Hinterbänkler. Der politische Wandel, über den SPD, Grüne und FDP noch verhandeln, ist im Parlament schon vollzogen.

Am Ende gab es Standing Ovations von den über 700 Mitgliedern des größten deutschen Bundestags der Geschichte. Sogar die AfD-Abgeordneten erhoben sich, nach anfänglichem Zögern, von ihren Sitzen. Die Ehrerweisung galt dem dienstältesten Abgeordneten der deutschen Geschichte, Wolfgang Schäuble. Der 79-Jährige eröffnete als Alterspräsident die Sitzung des neu zusammengewürfelten Parlaments mit einer Rede, in der er an die Verantwortung der gewählten Volksvertreter appellierte. "Hier ist der Ort, an dem wir streiten dürfen und auch streiten sollen", sagte der seit einem ...