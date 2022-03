Wolodymyr Selenskyj - der digitale Freiheitskämpfer aus Kiew

Müde, aber entschlossen, voll Kampfbereitschaft und rhetorisch geschickt: So inszeniert sich der ukrainische Präsident Selenskyj in seinen Live-Videobotschaften in Parlamenten in aller Welt. Für das Auditorium gibt es Zuckerbrot und Peitsche.

SN/APA/AFP/Ukrainian presidential press-ser/- Wolodymyr Selenskyj, der Präsident der Ukraine.