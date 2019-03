Womöglich dritte Abstimmung über Mays Abkommen am Freitag

Die britische Premierministerin Theresa May will an diesem Freitag erneut über ihren bereits zwei Mal im Parlament abgeschmetterten Deal zum EU-Austritt abstimmen lassen. Das kündigte die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin Andrea Leadsom am Donnerstag im Unterhaus an.

SN/APA (AFP/PRU)/HO May möchte am Freitag erneut über das Abkommen abstimmen lassen