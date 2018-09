Woodward-Buch gibt drastische Einblicke ins Weiße Haus

Mit spektakulären Enthüllungen über das Innenleben des Weißen Hauses ist am Dienstag das neue Buch von "Watergate"-Enthüller Bob Woodward erschienen. Der Autor beschreibt in dem Buch "Fear - Trump In The Whithe House" auf mehr als 400 Seiten, mit welch unüblichen und teils als gefährlich eingestuften Methoden US-Präsident Donald Trump die bedeutendste Regierung der Welt führt.

SN/APA (AFP/Getty)/KIMBERLY WHITE Neues Buch von Aufdecker Bob Woodward