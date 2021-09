Woran die EU beim Abschieben scheitert

500.000 irreguläre Migranten müssten jedes Jahr die EU verlassen. Nur ein Drittel geht zurück.

"Wir müssen so lange abschieben, wie es geht." So hatte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) im August ein ums andere Mal versichert, Rückführungen von abgewiesenen Asylbewerbern nach Afghanistan würden weitergehen. Da waren Flüge in das Land am Hindukusch angesichts der Machtübernahme durch die Taliban kaum oder gar nicht mehr möglich. Selbst in politisch ruhigeren Zeiten tun sich die EU-Staaten schwer damit, Menschen, die kein Aufenthaltsrecht in Europa haben, in ihre Herkunftsländer zurückzubringen.

500.000 Drittstaatsangehörige erhalten im Schnitt pro Jahr ...