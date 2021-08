Wut treibt Libanesen auf die Straße

Ein Jahr nach der Explosion leidet das Land noch an den Folgen.

. "Sie hätten besser geschwiegen", empört sich Nadim Bitar über die Erklärungen der libanesischen Politiker am ersten Jahrestag der Explosionskatastrophe im Beiruter Hafen. "Doch stattdessen spielen sie die Unschuldslämmer. Dabei sind es doch diese Verbrecher, die für den Untergang des Libanon verantwortlich sind."

Was Bitar so wütend macht, sind Aussagen des libanesischen Staatspräsidenten. Michel Aoun versprach am Dienstag "aus der Tiefe meines Gewissens die Bestrafung der Schuldigen und die Wiederauferstehung des Libanon". Der 82 Jahre alte Politiker hatte ...