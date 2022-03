Xi an Biden: "Gemeinsam für Frieden einsetzen

Chinas Präsident Xi Jinping hat im Gespräch mit seinem US-Kollegen Joe Biden chinesischen Staatsmedien zufolge erklärt, dass niemand Interesse an Konflikten wie in der Ukraine haben könne. "So etwas wie die Ukraine-Krise wollen wir nicht sehen", wurde Xi zitiert. Die USA und China sollten ihre internationale Verantwortung akzeptieren und sich für den Frieden in der Welt einsetzen.

Als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats und wichtigste Volkswirtschaften der Welt sollten beide Staaten auch "internationale Verantwortung übernehmen und Anstrengungen für Frieden und Ruhe in der Welt unternehmen", hieß es in einem Bericht des staatlichen Fernsehsenders CCTV. Von amerikanischer Seite gab es zunächst keine Angaben zum Verlauf des Telefonats.