Xi Jinping eröffnet KP-Kongress in China

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat am Sonntag den Kongress der Kommunistischen Partei eröffnet. In einer Grundsatzrede vor den rund 2.300 Delegierten in der Großen Halle des Volkes in Peking rief der Präsident zur "großen Erneuerung der chinesischen Nation" und zum Ausbau des "Sozialismus chinesischer Prägung" auf. Im Mittelpunkt des nur alle fünf Jahre stattfindenden Parteitages stehen die Bestätigung und der Ausbau der Macht von Xi Jinping.

SN/APA/AFP (Archiv)/NICOLAS ASFOURI Xi Jinping setzt sich über Amtszeitbegrenzung hinweg