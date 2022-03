Xi mahnt zu "maximaler Zurückhaltung" im Ukraine-Krieg

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat im Ukraine-Krieg zu "maximaler Zurückhaltung" aufgerufen. In einer Videokonferenz mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron bezeichnete Xi die Lage in der Ukraine am Dienstag als "zutiefst beunruhigend", wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete.

SN/APA/AFP/POOL/BENOIT TESSIER Xi tauschte sich per Video mit Macron und Scholz aus