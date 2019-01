Xi und Trump versprechen engere Zusammenarbeit

Die USA und China haben am Neujahrstag aus Anlass der Aufnahme diplomatischer Beziehungen vor 40 Jahren den weiteren Ausbau ihrer Zusammenarbeit angekündigt. Die Geschichte habe gezeigt, dass eine Kooperation für beide Seiten am besten sei, hieß es in der Erklärung, die von der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlicht wurde. Trump pries demnach seine "solide Freundschaft" mit Xi.

SN/APA (AFP)/FRED DUFOUR Trump lobt "solide Freundschaft" mit Xi