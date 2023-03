Xi will Chinas Militär zu "Großer Mauer aus Stahl" machen

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping will das Militär zu einer "Großen Mauer aus Stahl" machen. Zum Abschluss der Jahrestagung des Volkskongresses sagte der Präsident am Montag in Peking, die Modernisierung der Volksbefreiungsarmee solle vorangetrieben werden, "um wirksam die nationale Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen zu sichern". Der Volkskongress hatte zuvor eine starke Steigerung der Verteidigungsausgaben in diesem Jahr um 7,2 Prozent gebilligt.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/NOEL CELIS Xi sprach zum Abschluss der Jahrestagung des Volkskongresses