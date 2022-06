Xi zu Jubiläumsfeiern in Hongkong eingetroffen

Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen sind Chinas Präsident Xi Jinping und seine Frau Peng Liyuan am Donnerstag in einem Zug in Hongkong eingetroffen. Xi will am Freitag an den Jubiläumsfeiern zur Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong an China vor 25 Jahren teilnehmen. Mit der Reise in die chinesische Sonderverwaltungsregion hat er Festlandchina erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor mehr als zwei Jahren verlassen.

SN/APA/AFP/POOL/SELIM CHTAYTI In leuchtendem Rot präsentiert sich Hongkongs Skyline beim Xi-Besuch