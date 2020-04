Yad Vashem lädt zu Online-Gedenken an Holocaust-Opfer ein

Vor dem Holocaust-Gedenktag in Israel am 21. April lädt die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem zu einem Online-Gedenken an die Opfer ein. Wegen der weltweiten Corona-Krise seien öffentliche Zusammenkünfte verboten. Deswegen sollten sich Menschen beim Rezitieren der Namen von Holocaust-Opfern aufnehmen und diese Videos in soziale Netzwerke hochladen, teilte Yad Vashem am Dienstag mit.

SN/APA (AFP)/ABIR SULTAN Auch prominenter Besuch an der Gedenkstätte bleibt derzeit aus