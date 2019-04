Ein halbes Jahr war Yanis Varoufakis 2015 Finanzminister. Die Eurokrise seines Landes machte ihn berühmt. Nun strebt er auf die EU-Bühne.

Wenn er in Brüssel auftritt, dann ist Yanis Varoufakis so, wie man ihn aus dem Jahr 2015 kennt: schlagfertig, provokant, politisch links. Neu ist, dass er nun einen Anstecker in Form einer roten Schwalbe am Revers trägt. Sie ist das ...