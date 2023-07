Yellen in China: Gemeinsame Verantwortung bei Klimawandel

US-Finanzministerin Janet Yellen hat am Samstag in Peking die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen den USA und China in Bezug auf den Klimawandel hervorgehoben. "Als die beiden weltweit größten Verursacher von Treibhausgasen und die größten Investoren in erneuerbare Energien haben wir eine gemeinsame Verantwortung und die Fähigkeit den Weg zu weisen", sagte Yellen vor chinesischen Regierungsvertretern und Klimaexperten.

BILD: SN/APA/AFP/PEDRO PARDO Yellen in Peking