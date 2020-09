Yoshihide Suga Japans neuer Regierungschef

Japans Parlament hat den 71-jährigen Yoshihide Suga zum neuen Regierungschef gewählt. Er trat am Mittwoch die Nachfolge von Shinzo Abe an, der nach einer Rekordamtszeit von fast acht Jahren aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. Suga, der all die Jahre Abes rechte Hand war und ihm als Kabinettssekretär und Regierungssprecher diente, ist der älteste Regierungschef Japans seit drei Jahrzehnten.

SN/APA (AFP)/CHARLY TRIBALLEAU Suga will Abes Wirtschaftspolitik fortführen