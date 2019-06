Zaev warnt vor einer EU-Ablehnung von Skopje und Tirana

Nordmazedoniens Premier Zoran Zaev hat vor negativen Folgen einer Nicht-Eröffnung von EU-Beitrittsverhandlungen mit seinem Land und Albanien auf die ganze Region gewarnt. In Nordmazedonien würde bei einer negativen EU-Entscheidung für Skopje unmittelbar seine Regierung zerbrechen und ihre Mehrheit im Parlament verlieren, sagte Zaev am Mittwoch nach Gesprächen mit der EBRD in Brüssel.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Nordmazedoniens Zaev macht sich Hoffnungen