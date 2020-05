Zagreb kündigt Öffnung für Österreich bis Ende Mai an

Der kroatische Tourismusminister Gari Cappelli hat am Freitag in einer Pressekonferenz angekündigt, dass Kroatien seine Grenzen für Reisende aus Österreich, der Slowakei, Tschechien und Ungarn vor Monatsende öffnen werde. Ab Donnerstag werde zudem ein Onlinesystem in Kraft gesetzt, das durch Voranmeldung einen raschen Grenzübertritt ermöglichen werde.

SN/APA (AFP)/DENIS LOVROVIC Voranmeldungen sollen einen raschen Grenzübertritt ermöglichen