Zahl der Einbürgerungen in Deutschland nahezu konstant

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 112.300 Ausländer eingebürgert worden. Gegenüber dem Vorjahr mit 112.000 blieb die Zahl fast konstant, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden berichtete. Am häufigsten nahmen demnach Türken (16.700), Briten (6.600) und Polen (6.220) die deutsche Staatsbürgerschaft an.

SN/APA (dpa)/Matthias Balk Am häufigsten nahmen Türken die Staatsbürgerschaft an