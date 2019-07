Zahl der Flüchtlinge in Mexiko steigt weiter an

In Mexiko sind in der ersten Jahreshälfte rund dreimal so viele Asylanträge gestellt worden wie im selben Zeitraum des vergangenen Jahres. Mehr als 31.000 Menschen beantragten von Jänner bis Juni diese Jahres in dem lateinamerikanischen Land Asyl - knapp 2.000 mehr als im gesamten Vorjahr, wie die mexikanische Flüchtlingsbehörde mitteilte.

SN/APA (AFP/Getty Images)/MARIO TAM Viele Migranten wollen von Mexiko aus weiter in die USA