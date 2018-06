Zahl der Flüchtlinge via Mittelmeer mehr als halbiert

Seit Anfang des Jahres sind über das Mittelmeer weniger als halb so viele Asylsuchende nach Europa gelangt wie vor einem Jahr. Bis zum 6. Juni seien 33.400 Menschen in Spanien, Italien und Griechenland angekommen, nach gut 73.000 im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres, berichtete die Organisation für Migration (IOM) am Freitag in Genf.

SN/APA (AFP)/GIOVANNI ISOLINO In Italien kamen weniger, in Griechenland aber mehr Flüchtlinge an