Zahl der Migranten via Ärmelkanal im August so hoch wie nie

Die Zahl der Menschen, die in diesem August in kleinen Booten illegal über den Ärmelkanal nach Großbritannien gelangten, war mit mehr als 8.000 so hoch wie nie zuvor innerhalb eines Monats. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstag unter Berufung auf Zahlen des Innenministeriums in London. Demnach machten sich im August 8.544 Menschen in 189 Booten auf die Reise über die gefährliche Meerenge zwischen Frankreich und England.

SN/APA/AFP/DENIS CHARLET 8.000 Menschen kamen im August über Ärmelkanal