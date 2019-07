Zahl der Rückkehrer nach Syrien steigt

Trotz der andauernden Kämpfe in Syrien kehren immer mehr syrische Flüchtlinge in ihre Heimat zurück. In den ersten Monaten des Jahres sind bereits mehr als 35.500 Syrer selbstorganisiert zurückgekehrt, wie aus Zahlen des UNO-Flüchtlingskommissariats UNHCR hervorgeht. Insgesamt seien in den vergangenen drei Jahren von mehr als 5,6 Millionen Flüchtlingen rund 173.000 zurückgekehrt.

Nach Angaben des österreichischen Innenministeriums wurden von Jänner bis Ende Juni 2019 insgesamt 56 freiwillige Ausreisen syrischer Staatsangehöriger verzeichnet. Am 1. Jänner 2019 hielten sich fast 50.000 syrische Staatsangehörige in Österreich auf. Quelle: Apa/Dpa