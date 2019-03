Zahl der Toten bei Anschlag in Somalia auf 35 gestiegen

Nach dem Anschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu hat sich die Zahl der Toten weiter erhöht. Mindestens 35 Menschen seien getötet worden, unter ihnen auch fünf Angreifer, sagte der Sicherheitsbeamte Ahmed Bashane am Freitagabend. Demnach wurden weitere 80 Menschen am Donnerstag bei dem Anschlag in der Nähe eines Hotels verletzt.

/APA (AFP)/ABDIRAZAK HUSSEIN FARA Aufräumarbeiten nach dem Anschlag in Mogadischu