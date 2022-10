Zahl der Toten bei Gefängnisbrand im Iran auf acht gestiegen

Die Zahl der Todesopfer bei dem Großbrand in dem berüchtigten Teheraner Evin-Gefängnis ist nach Angaben der iranischen Behörden auf acht gestiegen. Vier weitere Häftlinge seien ums Leben gekommen, teilte die Justiz am Montag mit. Bisher war offiziell von vier Toten die Rede gewesen. Alle Opfer seien aus dem Trakt der Anstalt, in der Häftlinge wegen Raubdelikten einsitzen müssten.

SN/APA/AFP/KOOSHA MAHSHID FALAHI Das berüchtige Evin-Gefängnis nach dem Brand