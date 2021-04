Zahlreiche Verletzte nach schweren Krawallen in Jerusalem

50 Menschen sind in der Nacht auf Freitag bei gewaltsamen Kundgebungen von Palästinensern und ultra-nationalistischen Israelis in Jerusalem festgenommen worden. Bereitschaftspolizisten in Schutzausrüstung oder zu Pferd versuchten die beiden Gruppen beim Damaskustor in der historischen Altstadt zu trennen. Palästinensische Ärzte gaben an, rund 100 Menschen seien verletzt worden.

SN/APA/AFP/AHMAD GHARABLI Tränengas-Einsatz im nächtlichen Jerusalem