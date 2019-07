Zarif sieht in US-Waffenexporten Gefahr für Golfregion

US-Waffenexporte an arabische Verbündete gefährden aus Sicht von Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif die Golfregion mehr als iranische Raketen. Die Amerikaner sollten den Verkauf von Waffen an Saddams Nachfolger stoppen, twitterte Zarif am Mittwoch.

SN/APA (AFP)/ATTA KENARE Irans Au§enminister Zarif kritisiert die USA