Zehn Jahre Kim Jong-un: Nordkoreas Machthaber ist immer noch da

Am 29. Dezember 2011 wurde Kim Jong Un Staatschef von Nordkorea. Wie fest er noch im Sattel sitzt, war zuletzt Stoff für Spekulationen.

"Die Menschen hat er immer im Herzen", lobte das nordkoreanische Staatsblatt "Rodong Shinmun" kürzlich seinen Regenten. Kritik an Kim Jong Un ist in den Medien Nordkoreas ohnehin nie zu vernehmen. Derzeit liest sich die Propaganda aber besonders harmonisch. Schließlich ist es am 29. Dezember zehn Jahre her, dass der damals erst 27-jährige Kim Staatschef wurde, nachdem sein Vater und Amtsvorgänger Kim Jong Il gestorben war.

Der Sohn hat sein Land in den vergangenen Jahren durch ein Auf und ...