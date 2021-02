Zehn Tage in einer russischen "Spezialhaftanstalt"

Nach den Protesten für Alexej Nawalny sitzen viele Russen in Arrest. Ein junger Programmierer erzählt, was er im Gefängnis mitgemacht hat - nur weil er an einem Jännernachmittag "für die Idee eines freien und offenen Russlands" auf die Straße ging.

SN/AP Das offizielle Russland lässt seine Muskeln spielen.