Zehn Tory-Politiker für Nachfolge von Theresa May nominiert

Zehn von elf Kandidaten sind für die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May nominiert. Das teilte ein Komitee der regierenden Konservativen Partei am Montag in London mit. Wer von ihnen tatsächlich neuer Parteichef und damit Premierminister wird, soll erst Ende Juli feststehen. Nach einer Vor-Auswahl in der Fraktion stellen sich die zwei stärksten Kandidaten der Parteibasis.

