Zehn Tote bei Angriff auf ukrainisches Einkaufszentrum

Beim russischen Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in der Zentralukraine sind nach ukrainischen Angaben mindestens zehn Menschen getötet worden. Außerdem seien mehr als 40 Menschen verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region Poltawa, Dmytro Lunin, am Montag mit. Der Angriff ereignete sich in Krementschuk, etwa 250 Kilometer südöstlich von Kiew. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor von "mehr als tausend Menschen" gesprochen, die sich im Gebäude befanden.

SN/apa/topnews/ukraine emergency ministry press Gebäude in Vollbrand