Zehn Tote bei Luftangriff im Osten Syriens

Bei Luftangriffen auf die iranischen Revolutionsgarden und verbündete Milizen im Osten Syriens sind laut Aktivisten zehn irakische Kämpfer getötet worden. Die Angriffe hätten in der Nacht auf Dienstag drei Stellungen der Garden in der Region von Albu Kamal an der Grenze zum Irak getroffen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

Erst vergangene Woche waren nach Angaben der Beobachtungsstelle in derselben Region 18 Kämpfer bei Luftangriffen getötet worden. Die oppositionsnahe Organisation in Großbritannien bezieht ihre Informationen von Aktivisten vor Ort. Für Medien sind sie meist nicht zu überprüfen. Die Revolutionsgarden und verbündete Milizen kämpfen im syrischen Bürgerkrieg auf Seiten von Machthaber Bashar al-Assad gegen die Rebellen und Dschihadisten. Die israelische Luftwaffe fliegt seit Jahren immer wieder Angriffe auf iranische Stellungen und Waffenkonvois für die libanesische Hisbollah-Miliz in Syrien. Als im Juni vergangenen Jahres 55 regierungstreue Kämpfer im Osten Syriens getötet wurden, machte ein US-Vertreter die Israelis dafür verantwortlich. Wie üblich bekannte sich Israel jedoch nicht zu der Attacke. Der Iran verzichtet bisher meist auf eine militärische Reaktion auf die Luftangriffe. Quelle: Apa/Ag.