Zehn Verletzte nach russischem Raketenangriff in Ostukraine

Infolge eines russischen Raketenangriffs sind in und um Pokrowsk im ostukrainischen Gebiet Donezk offiziellen Angaben zufolge mindestens zehn Menschen verletzt worden, darunter vier Kinder. Fünf weitere seien aus Trümmern geborgen worden, teilte das ukrainische Innenministerium am Donnerstag in der Früh mit. Ein Gebäude mit mehreren Wohnungen, neun Häuser, eine Polizeiwache, mehrere Kfz und Garagen seien beschädigt worden.

BILD: SN/APA/AFP/STRINGER Wohngebäude wurden beschädigt (Symbolbild)