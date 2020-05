Zehntägige Staatstrauer um Corona-Tote in Spanien beginnt

In Spanien beginnt am Mittwoch eine zehntägige Staatstrauer um die Opfer der Corona-Pandemie. Es ist die längste offizielle Trauerperiode in Spanien seit dem Sturz von Diktator Francisco Franco und der Wiederherstellung der Demokratie 1977. Unter anderem sollen an allen öffentlichen Gebäuden die Fahnen auf halbmast wehen.

SN/APA (AFP)/GABRIEL BOUYS Spanien ist eines der am schlimmsten betroffenen Länder Europas