Zehntausende bei Demos gegen rechtsradikale Lega

Zehntausende Demonstranten haben am Sonntag in Mailand im strömenden Regen gegen die rechte Lega und ihren Chef Matteo Salvini demonstriert. Sie folgten einem Aufruf der spontan entstandenen Anti-Lega-Bewegung der "Sardinen". Bereits am Samstag waren tausende Protestierende in Florenz gegen die Lega auf die Straße gegangen.

SN/APA (AFP)/FILIPPO MONTEFORTE Lebhafte Demonstrationen gab es auch in Florenz