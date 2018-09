Zehntausende bei Konzert gegen Fremdenhass in Chemnitz

Zehntausende Menschen haben am Montagabend auf einem Open-Air-Konzert in Chemnitz ein Zeichen gegen Fremdenhass und Gewalt gesetzt. Die Stadt sprach von schätzungsweise 50.000 Besuchern. Mehrere Musiker und Bands, darunter die Toten Hosen, Marteria sowie Kraftklub hatten die Veranstaltung nach den Ausschreitungen in der sächsischen Stadt auf die Beine gestellt.

SN/APA (dpa)/Sebastian Willnow Zuschauer beim Open-Air-Konzert unter dem Motto #wirsindmehr