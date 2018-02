Zehntausende demonstrierten in Macerata gegen Rassismus

Zehntausende Demonstranten haben am Samstag im mittelitalienischen Macerata an einer Anti-Rassismus-Demonstration teilgenommen. Zur Kundgebung hatten linksorientierte Kräfte aufgerufen. Scharfe Sicherheitsvorkehrungen wurden aus Sorge vor Ausschreitungen ergriffen. Nach langen Überlegungen hatten die Behörden die Genehmigung für die Demonstration erteilt.

Die Demonstration in Macerata wurde von der italienischen Europa-Abgeordneten und Ex-Integrationsministerin Cecile Kyenge geführt. Sie saß als erste farbige Ministerin in der Regierung von Premier Enrico Letta (2013-2014). An der Kundgebung beteiligten sich unter anderem die Linkskraft Sinistra Italiana (SI/Italienische Linke) sowie die Metallgewerkschaft FIOM. Die Partisanenvereinigung ANPI, der Gemeindeverband ARCI und die Gewerkschaft CGIL verzichten auf eine Teilnahme in Macerata und beteiligten sich dafür am Samstagnachmittag an einer Kundgebung in Bologna.

Zusammenstöße bei der Demonstration der Linken befürchtete Maceratas Bürgermeister Romano Carancini, der die Schließung von Schulen und einen Stopp der öffentlichen Verkehrsmittel am Samstag ab 13.30 Uhr beschlossen hatte. In der Stadt war es am Donnerstagabend zu Zusammenstößen zwischen rund 40 Anhängern der rechtsextremen Gruppe Forza Nuova und der Polizei gekommen.

Eine Demonstration gegen Rassismus und Faschismus ist am 24. Februar in Rom geplant. Zu der Kundgebung haben mehrere Gruppierungen, darunter die regierende Partito Democratico um Ex-Premier Matteo Renzi, aufgerufen.

Vor einer Woche hatte ein italienischer Rechtsextremer in Macerata, der Provinzhauptstadt der Region Marken, offensichtlich aus Fremdenhass aus einem fahrenden Auto geschossen und sechs Afrikaner verletzt. Der 28-jährige Angreifer wurde festgenommen.

Der 28-Jährige gab an, wegen des Mordes an der 18-jährigen Römerin Pamela Mastropietro, die angeblich von einem nigerianischen Drogendealer getötet worden war, sei der Grund für den Angriff gewesen. Die Staatsanwaltschaft Macerata hat in dem Fall Mordermittlungen gegen zwei weitere Nigerianer aufgenommen. Die beiden werden seit Samstag in einer Polizeikaserne einvernommen. Ein 29-jähriger Nigerianer befindet sich bereits in Haft.

Laut den Ermittlern hat der verhaftete Nigerianer zwar die Leiche der Römerin zerstückelt und sie in zwei Koffern verstaut, den Teenager aber nicht ermordet. Das Opfer sei an einer Heroin-Überdosis gestorben. Der Drogendealer habe mithilfe von Komplizen die Leiche zerstückelt, sie in zwei Trolleys verstaut und sie nahe einer Landstraße weggeworfen. Einer der möglichen Komplizen wurde bereits ausgeforscht.

Pamela Mastropietro war am 29. Jänner aus einer Drogenentzugsanstalt in Corridonia in der Provinz Macerata verschwunden. Die Trolleys mit ihrer Leiche waren vor einer Woche auf einer Landstraße in Pollenza bei Macerata von einem Mann bemerkt worden, der die Carabinieri informierte. In der Wohnung des Nigerianers wurden die blutbeschmierten Kleider des Teenagers gefunden. Der 29-Jährige wurde mithilfe der Aufnahmen von Videoüberwachungsanlagen identifiziert. Der als Drogendealer polizeibekannte Nigerianer, der jeden Vorwurf bestreitet, soll ihr das Rauschgift verkauft haben.

