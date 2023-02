Zehntausende erneut bei Demo gegen Justizreform in Israel

Zehntausende Israelis haben nach Medienberichten den sechsten Samstagabend in Folge in Tel Aviv und anderen Städten gegen den Kurs der rechts-religiösen Regierung protestiert. In der Küstenstadt Tel Aviv marschierten Demonstranten mit israelischen Flaggen durch die Straßen. In einer Schweigeminute gedachten sie der drei Opfer eines palästinensischen Anschlags am Freitag in Ost-Jerusalem.

SN/APA/AFP/JACK GUEZ Seit Wochen wird gegen die geplante Justizreform demonstriert