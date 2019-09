Zehntausende fordern in Moskau Freilassung von Gefangenen

Mehr als 20.000 Menschen haben in der russischen Hauptstadt Moskau für die Freilassung politischer Gefangener demonstriert. Kremlkritiker Alexej Nawalny, der führende Kopf der liberalen Opposition, sagte bei einer Kundgebung am Sonntag, die Amtszeit von Präsident Wladimir Putin werde für immer in Verbindung mit solchen unrechtmäßigen Inhaftierungen gebracht.

SN/APA (Archiv/AFP)/MAXIM ZMEYEV Kremlkritiker Alexej Nawalny nahm an den Protesten teil